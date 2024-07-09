NDTV: Путін пообіцяв премʼєру Індії повернути всіх індійців, яких РФ відправила на війну проти України

Лідер Росії Володимир Путін особисто пообіцяв премʼєр-міністру Індії Нарендрі Моді звільнити з військ РФ усіх індійців, які підписали контракт з Міноборони.
Про це пише індійська телекомпанія NDTV із посиланням на джерела.
Тему індійців у військах РФ та їхньої участі у війні проти України порушив Моді на закритій вечері у Москві, куди він прибув із дводенним візитом 8 липня. Співрозмовники телекомпанії кажуть, що Москва погодилася не лише звільнити індійців з армії, а й сприяти їхньому поверненню на батьківщину.
За даними NDTV, у війні проти України брали або беруть участь близько двох десятків громадян Індії. Щонайменше двоє вже загинули. Телекомпанія зауважує, що індійців змусили воювати обманом — їм обіцяли високооплачувану роботу, але у підсумку вони підписали кабальні контракти.
- Наразі є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу, Індії, Сирії, Сербії та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію. Щодо громадян Непалу та Індії, частина з них уже в полоні або загинули. У соцмережах є вже відео і з африканцями у складі військ РФ, які перебувають в Україні.
- До того ж, як пише Bloomberg, Росія змусила тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати проти України, погрожуючи, що не продовжить їм візи. Частину з них використовують як додаткову силу для наступу в Харківській області.
- У червні 2024 року Індія повідомляла, що їй відомо про загибель щонайменше двох своїх громадян, яких завербувала Росія. Наприкінці місяця Шрі-Ланка висунула Росії вимоги — компенсації за своїх убитих і поранених громадян, які служили в армії РФ.