NDTV: Путін пообіцяв премʼєру Індії повернути всіх індійців, яких РФ відправила на війну проти України

Лідер Росії Володимир Путін особисто пообіцяв премʼєр-міністру Індії Нарендрі Моді звільнити з військ РФ усіх індійців, які підписали контракт з Міноборони.

Про це пише індійська телекомпанія NDTV із посиланням на джерела.

Тему індійців у військах РФ та їхньої участі у війні проти України порушив Моді на закритій вечері у Москві, куди він прибув із дводенним візитом 8 липня. Співрозмовники телекомпанії кажуть, що Москва погодилася не лише звільнити індійців з армії, а й сприяти їхньому поверненню на батьківщину.

За даними NDTV, у війні проти України брали або беруть участь близько двох десятків громадян Індії. Щонайменше двоє вже загинули. Телекомпанія зауважує, що індійців змусили воювати обманом — їм обіцяли високооплачувану роботу, але у підсумку вони підписали кабальні контракти.