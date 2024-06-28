Шрі-Ланка вимагає компенсації за своїх убитих і поранених громадян, які служили в армії Росії

Делегація Шрі-Ланки провела зустріч із заступником очільника МЗС Росії Андрієм Руденком і заступником голови Міноборони Олександром Фоміним. Там представники Шрі-Ланки заговорили про компенсацій за її вбитих і поранених громадян, які служили за контрактом у російській армії.

Про це повідомило посольство Шрі-Ланки в Москві.

Шрі-Ланка зазначила, що 17 її громадян загинули, перебуваючи на службі в російському війську. Кількість поранених не назвала, але водночас наголосила на тяжкому становищі шріланкійців, з якими не вдається вийти на звʼязок.

Тому делегація Шрі-Ланки хоче, аби Росія виплатила компенсації за вбитих і поранених, а також дала можливість шріланкійцям достроково розірвати контракти та повернутися додому.

Під час зустрічі Шрі-Ланка запропонувала створити спільний робочий комітет, щоб вирішувати проблем шріланкійців, які служать у війську Росії.