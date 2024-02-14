ГУР оприлюднив список сирійських найманців, завербованих росією для війни проти України

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список імен сирійських найманців, завербованих росією для війни проти України.
У списку 141 особа — там вказані їхні імена, прізвища та рік народження.
За даними розвідки, сирійців вербують для участі в боях проти України через туристичні фірми, а вишкіл проводять на військовій базі біля міста Алеппо та аеродрому «Кувейрес». Далі їх доправлять на авіабазу «Хмеймім», звідти в росію, де видадуть паспорти рф, а потім мобілізують до складу 5-ї окремої гвардійської танкової бригади ЗС рф (в/ч 46108).
Розвідка 7 лютого публікувала відео із сирійцями-найманцями. Тоді вона повідомляла, що на кадрах найманці з першої партії (тисяча людей), яких «заточують» під бої в міській забудові.
- Це не перший випадок, коли росія залучає іноземців до війни з Україною через обман — наприклад, пропонуючи роботу. Такі випадки почастішали наприкінці минулого року. Тоді росія, зокрема, скористалася міграційною кризою на кордоні з Фінляндією і почала вербувати до своєї армії іноземців, затриманих на зачистці фінського кордону. У слідчих ізоляторах їм роздавали документи російською, якої вони не розуміли, нібито з пропозицією підзаробити. Побоюючись депортації, багато хто з них підписували пропозицію, після цього їх відправляли воювати в Україну.
- Також росія наймала на війну громадян Непалу. За даними уряду країни, до війська рф потрапили 200 непальців. Вони задіяні у війні. Шестеро непальців вже загинули, а один потрапив в український полон.
- У полон до ЗСУ потрапляв і громадянин Сомалі. Він прямо сказав, що є найманцем.