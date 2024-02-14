ГУР оприлюднив список сирійських найманців, завербованих росією для війни проти України

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список імен сирійських найманців, завербованих росією для війни проти України.

У списку 141 особа — там вказані їхні імена, прізвища та рік народження.

За даними розвідки, сирійців вербують для участі в боях проти України через туристичні фірми, а вишкіл проводять на військовій базі біля міста Алеппо та аеродрому «Кувейрес». Далі їх доправлять на авіабазу «Хмеймім», звідти в росію, де видадуть паспорти рф, а потім мобілізують до складу 5-ї окремої гвардійської танкової бригади ЗС рф (в/ч 46108).

Розвідка 7 лютого публікувала відео із сирійцями-найманцями. Тоді вона повідомляла, що на кадрах найманці з першої партії (тисяча людей), яких «заточують» під бої в міській забудові.