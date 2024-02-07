ГУР: Росія вербує сирійських найманців до своєї армії — їм пропонують роботу, а потім відправляють на фронт

Росіяни пропонують сирійцям «високооплачувану роботу», а потім вербують і відправляють на фронт воювати з Україною.
Про це заявляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Готовлять найманців на сирійській території неподалік міста Алеппо й аеродрому «Кувейрес» (Kuweires). Майже тисяча перших найманців проходять вишкіл з акцентом на ведення бойових дій у міській забудові. Після цього їх доправлять на авіабазу Хмеймім, а звідти — у рф.
У росії їм видають російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії. На відео — частина сирійців із російськими паспортами, виготовленими за пʼять днів, стверджує розвідка.
Рекрутинг чоловіків у Сирії проводять через турфірми — спершу їм обіцяють роботу охоронців на нафтопереробних заводах у Якутії, а потім заманюють на «більш високооплачувану» до Бурятії.
У бурятській столиці Улан-Уде на найманців чекає мобілізація до складу 5-ї окремої гвардійської танкової бригади зс рф і подальша участь у бойових діях в Україні.
- Це не перший випадок, коли росія залучає іноземців до війни з Україною через обман — наприклад, пропонуючи роботу. Такі випадки почастішали наприкінці минулого року. Тоді росія, зокрема, скористалася міграційною кризою на кордоні з Фінляндією та почала вербувати до своєї армії іноземців, затриманих на зачистці фінського кордону. У слідчих ізоляторах їм роздавали документи російською, якої вони не розуміли, нібито з пропозицією підзаробити. Побоюючись депортації, багато хто підписував пропозицію, після цього їх відправляли воювати в Україну.
- Також росія наймала на війну громадян Непалу. За даними уряду країни, до війська рф потрапили 200 непальців. Вони задіяні у війні. Шестеро непальців вже загинули, а один потрапив в український полон.
- У полон до ЗСУ потрапляв і громадянин Сомалі. Він прямо сказав, що є найманцем.