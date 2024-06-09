Bloomberg: Росія посилає тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати проти України, зокрема африканців

Росія змусила тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати проти України, погрожуючи, що не продовжить їм візи. Частину з них використовують як додаткову силу для наступу в Харківській області.
Про це пише Bloomberg з посиланням на європейських чиновників, знайомих із ситуацією.
Москва почала примусово відправляти мігрантів і студентів на війну ще на початку повномасштабного вторгнення, але в останні пів року це набуло більшого масштабу. Їх затримують і змушують обирати між депортацією і військовою службою.
Мігрантів і студентів-іноземців навчають погано, а потім залучають до наступів і прикриття більш підготовлених підрозділів. Ці війська зазнають особливо високих втрат.
Один із українських високопосадовців сказав, що в полон стало потрапляти все більше іноземців. Здебільшого це африканці та непальці.
Окрім цього, РФ веде глобальну рекрутингову кампанію щонайменше у 21 країні. У списку низка держав Африки. В кінці травня 2024 року Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що найманців активно набирають у Центральній Африці, зокрема — в Руанді, Бурунді, Конго та Уганді. За рекрутинг відповідає спеціально створений підрозділ Міноборони РФ. Найманцям обіцяють $2 000 за підписання контракту, щомісячні виплати у $2 200, медичне страхування, а також російський паспорт. Проте в підсумку їх відправляють на «мʼясні» штурми.
- Раніше були встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу, Індії, Сирії, Сербії та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію. Щодо громадян Непалу та Індії, то частина з них уже в полоні або загинула. У соцмережах є вже відео і з африканцями у складі військ РФ, які перебувають в Україні.