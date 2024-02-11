CNN: росія завербувала для війни проти України 15 тисяч непальців

Росія залучила до війни проти України 15 тисяч найманців з Непалу. Це сталося після того, як минулого року росія пообіцяла вигідні умови служби для іноземних бійців, які приєднаються до війська окупантів.

Про це пише CNN з посиланням на власні джерела.

РФ обіцяла найманцям з Непалу зарплату не менше за $2 000 на місяць і прискорений процес отримання російського паспорта. Паспорт Непалу вважається одним із найгірших у світі за глобальною мобільністю, поступаючись Північній Кореї за індексом компанії Henley & Partners.

Відомий опозиційний непальський політик і колишній міністр закордонних справ Бімала Рай Паудял заявив, що на боці росії воюють 14—15 тисяч непальців — він посилався на свідчення чоловіків, які повернулися із зони бойових дій, і закликав російську владу надати точні цифри. За даними міністерства закордонних справ Непалу, четверо найманців з країни зараз утримуються в Україні як військовополонені.

У коментарі журналістам CNN один з непальських найманців Рамчандра Хадка, який повернувся з передової на батьківщину після поранення, розповів про службу в російській армії.

«Я пішов у російську армію не заради задоволення. У Непалі в мене не було жодної можливості працевлаштуватися. Але, оглядаючись назад, це було хибне рішення. Ми не уявляли, що нас так швидко відправлять на передову і наскільки жахливою буде ситуація», — сказав Хадка.

Найманець Рамчандра Хадка в Бахмуті, де він воював на боці росії. CNN

Хадку двічі відправляли до Бахмуту Донецької області — він пробув там загалом місяць. Під час другого розгортання він отримав кулю в стегно. Після того, як його відвели на кілька сотень метрів від лінії фронту, його поранило уламками снаряда.

Уряд Непалу стверджує, що близько 200 громадян країни воюють на боці російської армії і щонайменше 13 непальців померли в зоні бойових дій. Але законодавці та правозахисники в Непалі кажуть, що ці офіційні цифри значно нижчі за реальні.

Раніше Непал закликав росію не вербувати його громадян до російської армії та негайно відправляти будь-якого непальського солдата, який туди потрапив, назад на батьківщину. Це сталося після повідомлення про те, що шестеро непальців загинули на службі у війську рф.