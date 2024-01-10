Український паспорт піднявся в рейтингу компанії Henley & Partners на дві позиції

Український закордонний паспорт посів 32-ге місце в міжнародному рейтингу Henley & Partners, який відображає зміни в безвізовому режимі країн світу. Загалом там 104 місця.

Зараз українці можуть подорожувати без візи або оформлювати її після прибуття у 148 країнах. Україна входить до пʼяти країн із найбільшим покращенням рейтингу за останні 10 років (чистий загальний приріст — 21 позиція).

У рейтингу 32-ге місце разом з Україною ділять Сент-Люсія і Гренада. Перші місця в рейтингу посідають паспорти громадян Франції, Італії, Німеччини, Японії, Сінгапуру та Іспанії — вони можуть відвідати без візи 194 країни світу. Водночас росія — на 51-му місці, а Білорусь — на 64-му.

Три останні місця в рейтингу посіли Ірак, Сирія та Афганістан.