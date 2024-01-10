Український паспорт піднявся в рейтингу компанії Henley & Partners на дві позиції

Український закордонний паспорт посів 32-ге місце в міжнародному рейтингу Henley & Partners, який відображає зміни в безвізовому режимі країн світу. Загалом там 104 місця.
Зараз українці можуть подорожувати без візи або оформлювати її після прибуття у 148 країнах. Україна входить до пʼяти країн із найбільшим покращенням рейтингу за останні 10 років (чистий загальний приріст — 21 позиція).
У рейтингу 32-ге місце разом з Україною ділять Сент-Люсія і Гренада. Перші місця в рейтингу посідають паспорти громадян Франції, Італії, Німеччини, Японії, Сінгапуру та Іспанії — вони можуть відвідати без візи 194 країни світу. Водночас росія — на 51-му місці, а Білорусь — на 64-му.
Три останні місця в рейтингу посіли Ірак, Сирія та Афганістан.
- Індекс паспортів Henley & Partners щокварталу аналізує візові правила 227 країн і територій світу, ранжуючи їх за кількістю країн безвізового вʼїзду. Рейтинг укладають понад 10 років у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (International Air Transport Association), яка підтримує найбільшу у світі базу туристичної інформації.
- У 2023 році паспорт українця в рейтингу Henley & Partners посів 30-те місце, проте тоді громадяни України могли безвізово подорожувати лише в 146 держав. Після вступу до Європейського Союзу український паспорт може увійти до десятки найсильніших, вважають у Нenley & Partners, адже тоді він дозволить відвідувати країни, з якими Євросоюз має безвіз.