Український паспорт піднявся в рейтингу компанії Henley & Partners ще на чотири позиції

Український закордонний паспорт посів 30 місце в міжнародному рейтингу Henley & Partners, який відображає зміни в безвізовому режимі країн світу. Загалом там 103 місця.
Українці сьогодні можуть відвідувати без візи або з візою 146 країн світу. За останній рік громадяни України отримали можливість у безвізовому режимі відвідувати Джибуті, Ізраїль і Сурінам. Україна розділила 30 місце з Гренадою та Сент-Люсією.
Перші місця в рейтингу посідають паспорти громадян Сінгапуру, Німеччини та Італії. Росія — на 49 (у січні 2022 року він був на 46 місці), а Беларусь — на 64 місці.
Три останні місця в рейтингу посіли Сирія, Ірак і Афганістан.
- Індекс паспортів Henley & Partners щокварталу аналізує візові правила 227 країн і територій світу, ранжуючи їх за кількістю країн безвізового вʼїзду. Рейтинг укладають понад 10 років у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (International Air Transport Association), яка підтримує найбільшу у світі базу туристичної інформації.
- У 2022 році паспорт українця в рейтингу Henley & Partners посів 34 місце. Після вступу до Європейського Союзу він може увійти до десятки найсильніших, вважають у Нenley & Partners, адже тоді дозволить відвідувати країни, з якими Євросоюз має безвіз.