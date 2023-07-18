Український паспорт піднявся в рейтингу компанії Henley & Partners ще на чотири позиції

Український закордонний паспорт посів 30 місце в міжнародному рейтингу Henley & Partners, який відображає зміни в безвізовому режимі країн світу. Загалом там 103 місця.

Українці сьогодні можуть відвідувати без візи або з візою 146 країн світу. За останній рік громадяни України отримали можливість у безвізовому режимі відвідувати Джибуті, Ізраїль і Сурінам. Україна розділила 30 місце з Гренадою та Сент-Люсією.

Перші місця в рейтингу посідають паспорти громадян Сінгапуру, Німеччини та Італії. Росія — на 49 (у січні 2022 року він був на 46 місці), а Беларусь — на 64 місці.

Три останні місця в рейтингу посіли Сирія, Ірак і Афганістан.