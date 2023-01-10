Після вступу до ЄС український паспорт може увійти до десятки найсильніших у рейтингу Нenley & Partners. Зараз він на 36 місці

Український закордонний паспорт може увійти до десятки найсильніших після вступу до Європейського Союзу, вважають у компанії Нenley & Partners.

Цього разу український паспорт перемістився з 35 на 36 місце в їхньому індексі паспортів, який відображає зміни в безвізовому режимі країн світу. У компанії зазначають, що це сталося через зміни в позиціях інших країн.

За період, відображений у рейтингу, країна не укладала договорів про безвізове переміщення, тож наразі власники паспорта України мають змогу пересуватися без візи чи з візою після прибуття по 144 країнах світу.

Японія очолює рейтинг найсильніших паспортів світу пʼятий рік поспіль – її громадяни можуть перебувати без візи або отримати її після прибуття у 193 країнах з 227. Сінгапур та Південна Корея посіли друге місце — у них 192 безвізових напрямки. Третє місце ділять німці та іспанці, які можуть їздити без віз у 190 країн.

Паспорт громадян росії у цьому рейтингу на 49 місці. Останнє, 109 місце має Афганістан.