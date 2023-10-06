BBC: Росія вербує сербів до армії — і залучила до цього сина колишнього президента Югославії Мілошевича

У російську армію вербують сербських найманців — їх оформлюють у Підмосковʼї та зараховують до 106 дивізії повітрянодесантних військ.
Про це йдеться в матеріалі російської служби BBC.
Вербуванням займаються, зокрема, сербський командир Давор Савічич, який воює на сході України з 2014 року, лідер «Нічних вовків» Олександр «Хірург» Залдостанов, який має звʼязки з ультраправими сербськими колами, і син колишнього президента Югославії Марко Мілошевич, який живе в росії.
Сербів, які прилітають до росії, розміщують у тимчасовому гуртожитку поряд з лижним стадіоном у Красногорську (Підмосковʼя), всіма їхніми документами повинен займатися спеціальний нотаріус, а контракти вони оформлюють у місті Корольові.
Підмосковʼя обрали тому, що регіон не справлявся з поставленими перед ним показниками мобілізації.
BBC також пише, що сербський командир Давор Савічич заявляв про плани створити до осені 2023 повноцінну сербську бригаду у складі 106 дивізії повітрянодесантних військ, завербувавши до неї до тисячі громадян Сербії. Однак поки що, за інформацією журналістів, оформити встигли близько ста людей, після чого процес був заморожений.
- На Кубі викрили схему вербування найманців для війни в Україні на боці окупантів. Серед 17 людей, яких арештували, є організатор мережі. У 2022 році путін підписав указ, що дозволяє іноземцям, які вступають на службу в російську армію, отримувати громадянство за прискореною процедурою.