BBC: Росія вербує сербів до армії — і залучила до цього сина колишнього президента Югославії Мілошевича

У російську армію вербують сербських найманців — їх оформлюють у Підмосковʼї та зараховують до 106 дивізії повітрянодесантних військ.

Про це йдеться в матеріалі російської служби BBC.

Вербуванням займаються, зокрема, сербський командир Давор Савічич, який воює на сході України з 2014 року, лідер «Нічних вовків» Олександр «Хірург» Залдостанов, який має звʼязки з ультраправими сербськими колами, і син колишнього президента Югославії Марко Мілошевич, який живе в росії.

Сербів, які прилітають до росії, розміщують у тимчасовому гуртожитку поряд з лижним стадіоном у Красногорську (Підмосковʼя), всіма їхніми документами повинен займатися спеціальний нотаріус, а контракти вони оформлюють у місті Корольові.

Підмосковʼя обрали тому, що регіон не справлявся з поставленими перед ним показниками мобілізації.

BBC також пише, що сербський командир Давор Савічич заявляв про плани створити до осені 2023 повноцінну сербську бригаду у складі 106 дивізії повітрянодесантних військ, завербувавши до неї до тисячі громадян Сербії. Однак поки що, за інформацією журналістів, оформити встигли близько ста людей, після чого процес був заморожений.