ГУР: Москва активізує в Африці рекрутинг найманців для війни проти України

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що росія активізувала в країнах Африки набір найманців на війну проти України.

Йдеться про рекрутинг бійців у Центральній Африці, зокрема — в Руанді, Бурунді, Конго та Уганді.

За даними ГУР, вербуванням африканців «для участі у мʼясних штурмах» займається спеціально створений підрозділ Міністерства оборони росії. Бійцям обіцяють $2 000 за підписання контракту, щомісячні виплати у $2 200, медичне страхування, а також — російський паспорт для солдата і членів його сімʼї.