На війні загинули двоє індійців, яких завербувала Росія

Міністерство закордонних справ Індії заявило, що в повномасштабній російсько-українській війні загинули двоє індійців. Їх завербувала Росія.

Про це йдеться у заяві МЗС країни.

Індія закликала РФ повернути тіла двох загиблих та чинила «тиск на російську владу включно з Міністерством оборони».

Міністерство закордонних справ і посольство Індії в Москві звернулися до російського посла в Нью-Делі та до Кремля, щоб усіх громадян Індії, які служать у російській армії, звільнили зі служби й повернули додому.

У лютому 2024 року влада Індії повідомила, що намагається повернути додому близько 20 громадян країни, які опинились в російській армії. Інформаційна агенція AFP писала, що вони могли потрапити до рф як «армійські помічники» — їм пропонували прибирати у зруйнованих будівлях, але після прибуття видавали зброю.

На початку березня посольство Індії в росії заявило про загибель свого громадянина на війні в Україні. У травні в Індії заарештували чотирьох людей, які обманом заманювали чоловіків воювати на боці росії.