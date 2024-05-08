В Індії заарештували чотирьох людей, які обманом заманювали чоловіків воювати на боці росії

В Індії 7 травня правоохоронці заарештували чотирьох людей, повʼязаних із мережею торговців людьми. Вони обманом заманювали чоловіків до росії та намагались змусити їх воювати проти України.

Про це пише індійське Центральне бюро розслідувань (CBI).

Один з фігурантів працював у росії перекладачем і був одним з ключових членів мережі вербування громадян Індії до російської армії.

Інший обвинувачений допомагав оформлювати візи в індійському місті Ченнай та бронювати авіаквитки. Ще двоє були головними вербувальниками громадян Індії у південних штатах Керала і Тамілнад.

Як росія вербує іноземців на війну

У лютому 2024 року влада Індії повідомила, що намагається повернути додому майже 20 своїх громадян, які опинились в російській армії. AFP писало, що вони могли потрапити до рф як «армійські помічники» — їм пропонували прибирати у зруйнованих будівлях, але після прибуття видавали зброю.

На початку березня в Індії викрили велику мережу торгівлі людьми, учасники якої заманювали молодих індійців до росії з обіцянками працевлаштування. Насправді ж їх змушувати воювати проти України.

Центральне бюро розслідувань Індії зʼясувало, що за цією схемою до росії вирушили приблизно 35 індійців. Щонайменше двоє чоловіків, які поїхали до росії працювати «помічниками» в армії, загинули на війні. Однак посольство Індії в росії підтвердило тільки одну із цих смертей.

Раніше також встановили факти вербування до російської армії громадян Непалу, частина з яких вже загинули, Сирії, Сербії та Сомалі. Також рф вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через росію.