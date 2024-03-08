Індія розкрила «велику мережу торгівлі людьми» — росія заманювала чоловіків воювати на її боці

Індія розкрила «велику мережу торгівлі людьми», учасники якої заманювали молодих індійців до росії з обіцянками працевлаштування. Насправді ж їх змушувати воювати проти України.
Про це пише Reuters.
Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) зʼясувало, що в межах схеми до росії вирушили приблизно 35 індійців. Раніше Міністерство закордонних справ Індії повідомляло про майже 20 громадян країни, які опинилися в російській армії.
Щонайменше двоє чоловіків, які поїхали до росії працювати «помічниками» в армії, загинули на війні проти України. Однак посольство Індії в росії підтвердило тільки одну з цих смертей.
Деяким чоловікам пропонували, зокрема, вступати до «сумнівних приватних університетів» у росії та «безкоштовне продовження візи.
Торговці людьми діяли в кількох штатах Індії, вони націлювалися на користувачів соціальних мереж. Правоохоронці вже проводять обшуки.
«Громадян Індії, які стали жертвами торгівлі людьми, навчали виконувати бойові обовʼязки та відправили на передові позиції у російсько-українській війни всупереч їхнім бажанням», — йдеться у звіті CBI і додається, що кілька людей отримали «тяжкі поранення» в зоні бойових дій.
- У лютому 2024 року влада Індії повідомила, що намагається повернути додому майже 20 своїх громадян, які опинились в російській армії. AFP писало, що вони могли потрапити до рф як «армійські помічники» — їм пропонували прибирати у зруйнованих будівлях, але після прибуття видавали зброю.
- Раніше були встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу, частина з яких вже загинули, Сирії, Сербії та Сомалі. Також рф вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через росію.