Кадрові перестановки в уряді. Рада погодила звільнення чотирьох міністрів

Верховна Рада України 4 вересня провела чергове засідання, де відбулися кадрові зміни.

Зокрема, нардепи погодили звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Руслана Стрільця, міністра юстиції Дениса Малюськи.

Олександр Камишін

Олександр Камишін.

Олександр Камишін був на посаді керівника Мінстратегпрому з 2023 року. Від 10 квітня 2023 року — член Ставки верховного головнокомандувача. До цього з 2022-го був головою правління «Укрзалізниці». За його відставку проголосувало 243 депутата.

Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина.

Ольгу Стефанішину призначили на посаду віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 4 червня 2020 року. До того з березня до грудня 2017 року працювала на посаді директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів. У грудні 2017 року її призначили генеральним директором цієї установи. Її звільнення парламент підтримав 241 голосами.

Руслан Стрілець

Руслан Стрілець.

Обіймав посаду міністра захисту довкілля і природних ресурсів України з 14 квітня 2022 року. Перед цим тимчасово виконував обовʼязки міністра з листопада 2021 року. У 2007—2012 роках працював у Дніпропетровській облдержадміністрації, а після цього почав працювати на держпосадах в галузі охорони довкілля. Його відставку підримало 244 нардепа.

Денис Малюська

Денис Малюська.

Денис Малюська — український юрист, бізнесмен, голова правління BRDO / World Bank Group, народний депутат України ІХ скликання від партії «Слуга народу». Обіймав посаду міністра юстиції України з 29 серпня 2019 року. Член Національної інвестиційної ради з грудня 2019-го. За звільнення міністра проголосували 249 парламентарів.

Водночас віцепремʼєр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та очільник Фонду державного майна України Віталій Коваль залишилися на своїх посадах — парламент не набрав потрібної кількості голосів для їхньої відставки.

Ірина Верещук

Ірина Верещук.

Верещук обіймає посаду віцепремʼєр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з 4 листопада 2021 року. Перед цим Верещук була депутаткою Верховної Ради ІХ скликання з 2019 року. Також вона була членом Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки й головою підкомітету з державної безпеки та оборони. З вересня до листопада 2019 року представляла уряд у Верховній Раді. Склала повноваження після своїх заяв про те, що тодішній премʼєр-міністр Олексій Гончарук планував звільнити її за критику держбюджету і дій Кабміну. З необхідних 226 за її відставку проголосували 214 депутатів.

Віталій Коваль

Віталій Коваль.

21 листопада 2023 року Верховна Рада призначила Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України. До цього він був керівником Рівненської ОДА з 2019 року. Був кандидатом у мери Рівного від партії «Слуга народу». Для звільнення Коваля не вистачило одного голоса.

Засідання Ради закінчили, не розглянувши звільнення глави Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби, який теж написав заяву про відставку.