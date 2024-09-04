Міністр закордонних справ Кулеба подав у відставку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 4 вересня подав до Верховної Ради заяву про відставку.

Про це повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

Заяву розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань Ради.

Раніше до Верховної Ради надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Руслана Стрільця, віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, віце-премʼєр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук і голови Фонду державного майна України Віталія Коваля.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував «великі перезавантаження уряду» вже цього тижня.

«Понад 50% штатної чисельності Кабміну зазнають змін. Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра — день призначень», — сказав він.

За словами Арахамії, остаточний перелік визначать на засіданні фракції 4 вересня.