Олімпійську бі-герл дискваліфікували за накидку «Свободу афганським жінкам»

Спортсменку-біженку Маніжу Талаш 9 серпня дискваліфікували зі змагань з брейкдансу на Олімпійських іграх за накидку з написом «Свободу афганським жінкам».

Про це пише CNN.

21-річна дівчина втекла з Афганістану після того, як «Талібан» почав захоплювати владу у 2021 році, їй тоді було лише 18. Зараз вона живе в Іспанії та представляє команду біженців на іграх як бі-герл Talash.

Під час свого дебютного відбіркового батлу Талаш надягла накидку, на якій були написані слова, що закликають до емансипації афганських жінок.

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«Я поїхала з Афганістану не тому, що боюся талібів або не можу жити в Афганістані. Я поїхала, тому що хочу зробити все можливе для дівчат в Афганістані, для мого життя, мого майбутнього, для всіх», — сказала вона перед початком батлу.

Пізніше Всесвітня федерація танцювального спорту, яка керує цим видом спорту, повідомила про дискваліфікацію Талаш за «демонстрацію політичного гасла на своєму вбранні під час відбіркового батлу».

Обмеження прав жінок в Афганістані

Після захоплення влади в серпні 2021 року таліби почали поступово утискати жінок в їхніх правах. Так «Талібан» заборонив жінкам навчатися в університетах, наказав приватним університетам не допускати їх до вступних іспитів, заборонив жінкам працювати в неурядових організаціях, займатися спортом, відвідувати парки розваг і їздити в автомобілі без хіджаба.

У країні також закрили салони краси для жінок, заборонили жінкам відвідувати національний парк Банд-е-Амір, а жінок, що зазнали насильства, відправляють до вʼязниць.

А в березні 2024 року Лідер «Талібану» Мавлаві Хібатулла Ахундзада пообіцяв почати публічно забивати жінок камінням на смерть на знак боротьби із західною демократією.

В ООН вважають, що «Талібан» запровадив найрепресивніший у світі режим для жінок.