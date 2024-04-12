Ексміністр оборони Олексій Резніков став директором безпекових і оборонних програм в Українському інституті майбутнього

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков став директором безпекових і оборонних програм в Українському інституті майбутнього.

Про це повідомив співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі.

«Зараз це самий актуальний напрямок, і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх у сфері оборони і безпеки нашої країни. Обіцяємо новий рівень аналітики, змісту та дискусії!» — написав Ліскі.

Олексій Резніков був міністром оборони України з 4 листопада 2021 року до 5 вересня 2023. Після нього міністром оборони став Рустем Умєров — колишній голова Фонду державного майна.