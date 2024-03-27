Словенія приєдналася до чеської ініціативи із закупівлі снарядів Україні

Словенія підтримає ініціативу Чехії із закупівлі артилерійських боєприпасів для України поза межами Євросоюзу.
Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі під час візиту до Любляни, передає Radio Prague International.
Міністр не назвив конкретної суми, проте словенські медіа пишуть, що уряд може виділити мільйон євро.
Водночас до ініціативи відмовилася доєднуватися Австрія через свій військовий нейтралітет, так заявив голова тамтешньої дипломатії Александр Шалленберг.
У Любляні напередодні проводили зустріч міністрів закордонних справ неформальної групи Central 5, у якій брали участь австрійська, чеська, угорська, словенська і словацька сторони. Там обговорювали, зокрема, Україну. Словенія планує і надалі допомагати Києву у відбудові, розмінуванні, реабілітації та психосоціальній допомозі дітям і родинам.
- Чехія спільно з партнерами змогла зібрати частину коштів на закупку першої партії артилерійських снарядів для України. Ідеться про 300 тисяч боєприпасів із 800 тисяч обіцяних. Країна продовжує шукати партнерів, щоб далі підтримувати Україну в її боротьбі проти російського агресора. Згоду на участь в ініціативі вже дали Німеччина, Франція, Литва, Латвія, Нідерланди, Люксембург, Норвегія, Португалія та Ісландія.
- Чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавскі днями заявив, що Україна в межах чеської ініціативи може отримати 1,5 мільйона снарядів, а не 800 тисяч, як планували спочатку.