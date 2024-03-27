Словенія приєдналася до чеської ініціативи із закупівлі снарядів Україні

Словенія підтримає ініціативу Чехії із закупівлі артилерійських боєприпасів для України поза межами Євросоюзу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі під час візиту до Любляни, передає Radio Prague International.

Міністр не назвив конкретної суми, проте словенські медіа пишуть, що уряд може виділити мільйон євро.

Водночас до ініціативи відмовилася доєднуватися Австрія через свій військовий нейтралітет, так заявив голова тамтешньої дипломатії Александр Шалленберг.

У Любляні напередодні проводили зустріч міністрів закордонних справ неформальної групи Central 5, у якій брали участь австрійська, чеська, угорська, словенська і словацька сторони. Там обговорювали, зокрема, Україну. Словенія планує і надалі допомагати Києву у відбудові, розмінуванні, реабілітації та психосоціальній допомозі дітям і родинам.