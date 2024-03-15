Португалія виділить €100 мільйонів на чеську ініціативу закупівлі боєприпасів для України

Португалія надасть €100 мільйонів на закупівлю артилерійських боєприпасів великого калібру в рамках відповідної чеської ініціативи.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони Португалії.
Підтримка, що надається в рамках цієї спільної ініціативи, доповнює військову допомогу, яку Португалія надає Україні «з першої години російського вторгнення».
У Міноборони нагадали, що Португалія постачала Україні танки Leopard 2A6; понад 40 бронетранспортерів М113 та медичні версії цих машин; артилерійські боєприпаси та легкі боєприпаси; гаубиці та різне озброєння; швидкісні катери та безпілотні літальні апарати; медичні та медико-санітарні засоби, а також засоби звʼязку; генератори для виробництва електроенергії; – одяг, обмундирування та індивідуальне бойове спорядження.
- Чехія спільно з партнерами змогла зібрати частину коштів на закупку першої партії артилерійських снарядів для України. Ідеться про 300 тисяч боєприпасів із 800 тисяч обіцяних. Країна продовжує шукати партнерів, щоб далі підтримувати Україну в її боротьбі проти російського агресора. Згоду на участь в ініціативі вже дали Німеччина, Франція, Литва, Латвія, Нідерланди, Люксембург і Норвегія.