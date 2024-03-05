Bloomberg: Франція підтримає план Чехії закупити 800 тисяч боєприпасів для України за межами ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок, 5 березня, відвідає Прагу, де обговорить із президентом Чехії ініціативу із закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України за межами Євросоюзу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Макрон обговорить план закупівлі з президентом Чехії та премʼєром, а пізніше цього тижня відбудеться окреме обговорення між міністрами оборони та закордонних справ ЄС. Вони узгодять деталі.

На минулій Мюнхенській конференції президент Чехії Петр Павел заявив, що у співпраці з Канадою і Данією Чехія знайшла 500 тисяч 155-міліметрових боєприпасів і 300 тисяч 122-міліметрових снарядів, які можна доставити протягом декількох тижнів за умови наявності необхідних коштів.

За даними Financial Times, Прага хоче зібрати $1,5 мільярда, щоб оплатити боєприпаси.