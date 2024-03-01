Нідерланди передадуть Україні новий пакет військової допомоги

Україна отримає нову військову допомогу від Нідерландів. Вона включатиме, зокрема, швидкісні та маневрені судна, а саме: гумові, патрульні й бойові катери.

Про це пише пресслужба Міноборони Нідерландів.

Також країна вкладає €250 мільйонів у чеську ініціативу щодо замовлення артилерійських снарядів для України в короткостроковій перспективі.

Загалом Нідерланди передадуть 14 надувних човнів з жорстким корпусом (RHIB), 8 воєнізованих річкових патрульних катерів і бойових катерів CB90.

З грудня 2023 року Нідерланди вже передали Україні різні типи боєприпасів, радіолокаційні системи й зброю, таку як гвинтівки й кулемети. Крім того, до України вирушили польові шпиталі, намети й аксесуари, генератори і численні медичні засоби.

У зверненні президент Володимир Зеленський оголосив про новий пакет військової підтримки від Нідерландів і додав, що Нідерланди активно допомагають із ППО, із Коаліцією F-16.