Нідерланди передадуть Україні новий пакет військової допомоги

Україна отримає нову військову допомогу від Нідерландів. Вона включатиме, зокрема, швидкісні та маневрені судна, а саме: гумові, патрульні й бойові катери.
Про це пише пресслужба Міноборони Нідерландів.
Також країна вкладає €250 мільйонів у чеську ініціативу щодо замовлення артилерійських снарядів для України в короткостроковій перспективі.
Загалом Нідерланди передадуть 14 надувних човнів з жорстким корпусом (RHIB), 8 воєнізованих річкових патрульних катерів і бойових катерів CB90.
З грудня 2023 року Нідерланди вже передали Україні різні типи боєприпасів, радіолокаційні системи й зброю, таку як гвинтівки й кулемети. Крім того, до України вирушили польові шпиталі, намети й аксесуари, генератори і численні медичні засоби.
У зверненні президент Володимир Зеленський оголосив про новий пакет військової підтримки від Нідерландів і додав, що Нідерланди активно допомагають із ППО, із Коаліцією F-16.
- Цього дня, 1 березня, Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду на десять років.
- Днями Нідерланди замовили для України САУ DITA, танки Т-72ЕА і зенітки МР-2. 27 лютого Нідерланди оголосили, що виділяють €100 мільйонів на закупівлю боєприпасів для України за межами ЄС.
- 17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія знайшла джерела майже 800 тисяч боєприпасів за межами країн ЄС. Країна може постачити їх Україні за «лічені тижні», проте шукатиме для цього фінансування. Деякі країни ЄС, зокрема Франція, раніше вимагали, щоб будь-які кошти ЄС, витрачені на озброєння України, інвестували в європейське оборонне виробництво. Так хотіли розширити обмежені виробничі можливості континенту.