Нідерланди виділять €100 мільйонів на закупівлю боєприпасів для України за межами ЄС

Нідерланди виділять €100 мільйонів на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України за межами країн Європейського Союзу.
Про це повідомив премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
Рютте сподівається, що «інші країни підуть за Нідерландами». За його словами, країни, які нададуть боєприпаси, попросили не називати їх.
Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала сказав, що майже 15 країн виявили інтерес до ініціативи, яка зосереджена на пошуку терміново необхідних артилерійських боєприпасів для України на світових ринках.
Також Рютте заявив, що Нідерланди укладуть з Україною безпекову угоду, щоб продовжувати підтримувати країну протягом 10 років. Він додав, що росія готується до довгої війни — союзники України повинні продовжувати демонструвати «непохитну підтримку».
- 17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія знайшла джерела майже 800 тисяч боєприпасів за межами країн ЄС. Країна може може поставити їх Україні за «лічені тижні», проте шукатиме для цього фінансування. Деякі країни ЄС, зокрема Франція, раніше вимагали, щоб будь-які кошти ЄС, витрачені на озброєння України, інвестували в європейське оборонне виробництво. Так хотіли розширити обмежені виробничі можливості континенту.