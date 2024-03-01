Україна й Нідерланди підписали безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали двосторонню безпекову угоду на наступні 10 років. Також угода передбачає €2 мільярди військової допомоги від Нідерландів цього року.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За угодою пріоритетом буде сфера протиповітряної оборони, артилерії, морських і далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил Збройних сил України.

Нідерланди зобовʼязуються посилювати санкції проти росії й притягнути її до відповідальності за війну в Україні. Також росію примушуватимуть відшкодувати завдані збитки.

Згідно з документом Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО.

Що таке гарантії безпеки

12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України. Наступний крок — укладення двосторонніх безпекових угод між Україною й окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями і домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки.

Україна вже підписала двосторонні угоди про гарантії безпеки з Великою Британію, Німеччиною, Данією, Францією, Італією і Канадою. Усі вони передбачають військову й економічну підтримку і мають термін дії десять років.