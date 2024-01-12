Україна та Велика Британія підписали безпекову угоду. Вона діятиме до вступу України в НАТО

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки на 10 років. Вона діятиме до вступу України в НАТО.

За угодою Лондон обмінюватиметься з Києвом розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю. В уряді Великої Британії цю угоду назвали історичною.

Договір став першим у сфері угод з безпеки на виконання домовленостей, укладених під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами «Великої сімки» та іншими країнами.

Також Сунак оголосив найбільший пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів — до нього увійдуть тисячі снарядів, ракети, підготовка українських військових. Зокрема, 200 мільйонів фунтів виділять на нові дрони.

«Якби такі гарантії були досягнуті в 1991 році, зокрема з Британією, то війна би не почалася», — заявив президент Зеленський.

Сунак підкреслив, що це «перша з безпекових домовленостей, які підписує Україна». Він заявив, що Британія першою надавала Україні також летальну зброю, танки, далекобійні ракети тощо.