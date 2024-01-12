Україна та Велика Британія підписали безпекову угоду. Вона діятиме до вступу України в НАТО

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки на 10 років. Вона діятиме до вступу України в НАТО.
За угодою Лондон обмінюватиметься з Києвом розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю. В уряді Великої Британії цю угоду назвали історичною.
Договір став першим у сфері угод з безпеки на виконання домовленостей, укладених під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами «Великої сімки» та іншими країнами.
Також Сунак оголосив найбільший пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів — до нього увійдуть тисячі снарядів, ракети, підготовка українських військових. Зокрема, 200 мільйонів фунтів виділять на нові дрони.
«Якби такі гарантії були досягнуті в 1991 році, зокрема з Британією, то війна би не почалася», — заявив президент Зеленський.
Сунак підкреслив, що це «перша з безпекових домовленостей, які підписує Україна». Він заявив, що Британія першою надавала Україні також летальну зброю, танки, далекобійні ракети тощо.
- Велика Британія послідовно підтримує Україну на тлі російської агресії, надаючи фінансову, військову і гуманітарну допомогу. Згідно з даними бібліотеки Палати громад Великої Британії станом на жовтень 2023 року, Сполучене Королівство надало Україні військової допомоги на £4,6 мільярда (зокрема, на £2,3 мільярда з 2022 року). Серед іншого, Британія організувала програму підготовки українських військових, навчання українських льотчиків на сучасних винищувачах і надає Україні далекобійні ракети.
- Загальна військова, гуманітарна й економічна підтримка України Британією, за даними уряду Сполученого Королівства станом на початок грудня 2023 року, сягнула £9,3 мільярда.