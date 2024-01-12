Британський премʼєр їде до Києва з новим пакетом допомоги. Яку підтримку оголосить Ріші Сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак їде до Києва з офіційним візитом, щоб оголосити про виділення Україні £2,5 мільярда (близько $3 мільярдів) військової підтримки. Також будуть підписані двосторонні «гарантії безпеки».

Про це повідомили на сайті уряду Британії.

Пакет допомоги від Великої Британії включатиме ракети великої дальності, засоби протиповітряної оборони й артилерійські снаряди.

Майже £200 мільйонів спрямують на безпілотники, зокрема розвідувальні, ударні та морські дрони дальньої дії.

Під час візиту Сунак планує зустрітися з рятувальниками, які ліквідовують наслідки російських авіаударів та оголосити про виділення £18 мільярдів на гуманітарну допомогу і зміцнення енергетичної інфраструктури України.

Також Велика Британія виділить фінансування і ресурси для вивчення англійської мови в Україні.

«Велика Британія теж не відступить. Ми будемо разом з Україною в її найтемніші години і в кращі часи, що прийдуть. Британія вже є одним з найближчих партнерів України, тому що ми визнаємо, що її безпека — це наша безпека. […] Сьогодні ми йдемо далі, збільшуючи нашу військову допомогу, надаючи тисячі найсучасніших безпілотників і підписуючи нову історичну безпекову угоду, щоб надати Україні гарантії, яких вона потребує на довгострокову перспективу», — заявив Ріші Сунак.