На саміті НАТО погодили заяву щодо гарантій безпеки для України. Текст

Ключовою тезою Декларації є підтвердження факту, що безпека України є складовою безпеки Євроатлантичного регіону. Цю тезу підкріплює згадка про майбутнє членство України в НАТО.

Сама декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок — укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.

Гарантії безпеки передбачатимуть:

Допомогу Україні в захисті себе та упередженні нової агресії. Ідеться, зокрема, про постачання зброї, підтримку в розбудові військово-промислового комплексу, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки. Також країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки й енергетики та надаватимуть технічну і фінансову допомогу.

Ідеться, зокрема, про постачання зброї, підтримку в розбудові військово-промислового комплексу, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки. Також країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки й енергетики та надаватимуть технічну і фінансову допомогу. Заходи на випадок нової агресії , які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.

, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни. Підтримку в притягненні рф до відповідальності за агресію і кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання росії та збільшення її витрат на війну. Серед них — подальше посилення санкційного тиску, заморожування активів, створення механізмів стягнення репарацій, судове переслідування винних у злочинах проти України й українців згідно з нормами міжнародного права.

за агресію і кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання росії та збільшення її витрат на війну. Серед них — подальше посилення санкційного тиску, заморожування активів, створення механізмів стягнення репарацій, судове переслідування винних у злочинах проти України й українців згідно з нормами міжнародного права. Подальшу підтримку демократичного розвитку України.

Єрмак наголосив, що цей документ відкритий, він дає можливість іншим країнам, що не входять до G7, долучитися до гарантій безпеки. Декларація — перший документ, який символізує наявність «парасольки» у вигляді гарантій безпеки.

Агентство AFP отримало доступ до документа G7. У ньому зазначається, що країни прагнутимуть домовитися про надання українським силам «сучасної військової техніки для суші, повітря та моря».

«Це означатиме пріорититетну увагу Протиповітряній обороні, артилерії та далекобійній зброї, бронетехніці та іншим ключовим можливостям, таким як бойова авіація», — йдеться в заяві.

Держави заявили, що запропонують оперативно надати військову та фінансову допомогу Україні в разі майбутнього збройного нападу росії. Вони також прагнутимуть накласти на росію економічні та інші витрати, якщо вона розпочне нову війну після завершення цієї.

О 17:12 Офіс президента опублікував текст декларації.