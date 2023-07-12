Міністр Дмитро Кулеба: Після Вільнюсу шлях України до НАТО став коротшим, але не швидшим

Після саміту НАТО у Вільнюсі шлях України до Альянсу став коротшим, але не швидшим. Зараз Україна має реалізувати рішення цього саміту, щоб прискорити євроатлантичну інтеграцію.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Є план «А» — членство України в НАТО. Питання тільки в тому, щоб якомога швидше пройти цей шлях. Нам не потрібен ніякий план «Б». Ми вже в цю штуку гралися протягом історії України багато років тому. Нам потрібне членство в НАТО. Членство України в НАТО посилить сам Альянс, зробить нашу країну більш захищеною, і головне — воно запобігатиме новим агресіям в Європі», — додав Дмитро Кулеба.

Також він прокоментував прийнятність для України «ізраїльської» безпекової моделі — Ізраїль є найстійкішим партнером США на Близькому Сході, і допомога йому закріплена в 10-річних угодах. Кулеба відповів, що Україну влаштує будь-яка модель, яка не буде альтернативою її членства в НАТО.

«Усі розуміють, і партнери розуміють, що найсильніша, найпотужніша гарантія того, що в Європі не буде більше війни, — це членство України в Альянсі. Усі інші гарантії безпеки — це добре. Але ніщо не замінить членство в НАТО. Це принципова позиція президента. І вона буде реалізована в тих рішеннях, які ухвалюються», — додав Кулеба.