Україна підписала двосторонню безпекову угоду з Італією

Україна та Італія підписали двосторонню безпекову угоду. Документ закладе міцну основу для тривалого безпекового партнерства країн. Це відбулося під час зустрічі президента Володимира Зеленського з очільницею уряду Італії Джорджею Мелоні.

Також сторони обговорили подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.

«Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатності й відбудови нашої держави, і за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року», — додав Зеленський.

Деталі угоди поки що не опублікували.

Що таке гарантії безпеки?

12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України. Наступний крок — укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки.