Норвегія виділить близько €140 мільйонів на закупівлю боєприпасів для України за межами ЄС

Норвегія виділяє €140 мільйонів на закупівлю артилерійських боєприпасів для України за межами країн Євросоюзу.

Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії.

Норвезька підтримка забезпечує повне фінансування ініціативи. Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере сподівається, що Україна отримає велику кількість боєприпасів якнайшвидше.

На минулій Мюнхенській конференції президент Чехії Петр Павел заявив, що у співпраці з Канадою і Данією Чехія знайшла 500 тисяч 155-міліметрових боєприпасів і 300 тисяч 122-міліметрових снарядів, які можна доставити протягом кількох тижнів за наявності необхідних коштів. За даними Financial Times, Прага хоче зібрати $1,5 мільярда, щоб оплатити боєприпаси.

Джерела Bloomberg повідомляли, що чеська ініціатива щодо снарядів для України майже повністю профінансована. Домовленості означають, що Україна може отримати боєприпаси протягом кількох тижнів, але терміни поставки залежать від багатьох факторів, тому вони приблизні.