Bloomberg: Чеська ініціатива щодо снарядів для України майже повністю профінансована

Союзники підготували майже все фінансування для чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України поза межами Європейського Союзу.
Про це повідомили джерела Bloomberg.
Домовленості означають, що Україна може отримати боєприпаси протягом кількох тижнів, але терміни поставки залежать від багатьох факторів, тому вони приблизні.
До чеської ініціативи сьогодні приєдналася й Латвія. Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив про це і додав, що це важливо для підтримки України.
Очікується, що цього тижня відбудеться дискусія міністрів оборони та закордонних справ ЄС, щоб узгодити деталі закупівлі та поставки снарядів.
- На минулій Мюнхенській конференції президент Чехії Петр Павел заявив, що у співпраці з Канадою і Данією Чехія знайшла 500 тисяч 155-міліметрових боєприпасів і 300 тисяч 122-міліметрових снарядів, які можна доставити протягом кількох тижнів за наявності необхідних коштів. За даними Financial Times, Прага хоче зібрати $1,5 мільярда, щоб оплатити боєприпаси.
- До ініціативи вже долучилися Німеччина, Франція, Литва і Нідерланди.