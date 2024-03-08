Чехія зібрала гроші для купівлі першої партії артснарядів для України. Прага продовжує шукати партнерів

Чехії спільно з партнерами вдалося зібрати кошти на закупку першої партії артилерійських снарядів для України. Ідеться про 300 тисяч боєприпасів.

Про це повідомив премʼєр Чехії Петр Фіала.

«Щиро дякую всім країнам, які вже приєдналися до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України. Нам вдалося зібрати достатньо грошей, щоб купити першу партію з 300 тисяч артилерійських снарядів. Однак наша мета — дати набагато більше! Наша робота і наша допомога Україні на цьому не закінчуються», — написав Фіала.

Чехія продовжує шукати партнерів, щоб далі підтримувати Україну в її боротьбі проти російського агресора.

В коментарі чеським медіа Фіала також зазначив, що президент країни дещо помилився, коли сказав, що вже зібрали кошти для купівлі 800 тисяч боєприпасів — насправді йдеться лише про першу партію.

На Мюнхенській конференції з безпеки, що відбулася в лютому, президент Чехії Петр Павел запевнив: Прага має дані, що можна забезпечити Київ 500 тисячами снарядів калібру 155 мм і 300 тисячами калібру 122 мм, якщо отримати необхідне фінансування.

Згоду на участь в ініціативі висловлювали Німеччина, Франція, Литва, Латвія, Нідерланди, Люксембург і Норвегія.