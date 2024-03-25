Ісландія надасть €2 мільйони на чеську ініціативу закупівлі боєприпасів для України

Ісландія підтримує ініціативу Чехії із закупівлі боєприпасів для України. На це вона виділить майже €2 мільйони.

Про це йдеться на урядовому сайті.

«Вкрай важливо, щоб ми продовжували рішуче підтримувати Україну, адже таким чином ми робимо внесок не лише в захист народу країни, але й у міжнародне право в ширшому контексті та наші власні інтереси безпеки», — додали там.

Також Ісландія підтримає закупівлю обладнання для жінок в українському війську. Їх планують забезпечити уніформою, бронежилетами, медичними та гігієнічними засобами на близько €500 тисяч.