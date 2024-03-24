Генштаб ЗСУ підтвердив успішну атаку на Севастополь. Уражені кораблі «Ямал» і «Азов»

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив успішну ракетну атаку на військові обʼєкти росіян в окупованому Севастополі, яку провели ЗСУ в ніч на 24 березня.
Уражені декілька обʼєктів інфраструктури Чорноморського флоту рф, головний центр звʼязку, а також великі десантні кораблі «Ямал» (156) і «Азов» (151). Подробиць Генштаб не розкриває.
Проєкт OSINTtechnical писав про щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow, які поцілили у головний центр звʼязку Чорноморського флоту рф. У районі ймовірного влучання розташовані військові частини ракетних навідників і ФСБ. Також був удар по нафтобазі у Гвардійському, що поблизу Сімферополя. Там почалася пожежа.
Ступінь пошкоджень кораблів невідома.
«Ямал» і «Азов» — це великі десантні кораблі проєкту 775М. Перший увійшов до складу Чорноморського флоту у 1988 році, а другий — у 1990 році. Водотоннажність кожного корабля становить 4 080 т, довжина 112,5 м, ширина 15 м. Стандартний екіпаж — 87 осіб.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук після ракетної атаки подякував льотчикам та морякам за успішну бойову роботу, але цілі удару не називав.
Окупаційна влада Севастополя заявила про одного загиблого і чотирьох поранених внаслідок ракетної атаки. За словами «губернатора» міста Михайла Развожаєва, атаку була відбито, проте уламок однієї з ракет впав на будинок, вбивши 65-річного місцевого жителя.
- За даними Генштабу ЗСУ станом на 24 березня 2024 року, за час повномасштабного вторгнення українські війська знищили 26 катерів і кораблів, а також підводний човен «Ростов-на-Дону». Це якщо не враховувати «Ямал» і «Азов». Найбільш значущою знищеною ціллю залишається ракетний крейсер «Москва», що був флагманом Чорноморського флоту рф. Його затопили 14 квітня 2022 року. До початку війни на Чорному морі росія мала понад 70 кораблів.
- Тільки за 2024 рік Україна атакувала і знищила чотири кораблі — «Сергій Котов», великий десантний корабель «Новочеркаськ», десантний корабель «Цезар Куніков» і ракетний катер «Івановець». Тепер цей список доповнюють «Ямал» і «Азов».