Російські медіа з посиланням на Чорноморський флот повідомили про загибель 74 моряків «Новочеркаська», але згодом видалили новину

На борту російського великого десантного корабля «Новочеркаськ» через атаку крилатих ракет загинули 74 російських моряки і ще 27 були поранені.

Такі дані з посиланням на відділ інформзабезпечення Чорноморського флоту рф опублікували російські видання «Новости Севастополя» і «Независимое телевидение Севастополя», однак згодом видалили публікації, пише «Радіо Свобода».

У них йшлося, що головком Військово-морських сил росії Микола Євменов запропонував оголосити у Феодосії дводенну жалобу.

Перші орієнтовні втрати на ВДК «Новочеркаськ» називало російське видання Astra. Наступного дня після атаки, 27 грудня, Astra писала про 33 зниклих моряків та 19 поранених. У момент удару на кораблі нібито перебували 77 моряків.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат казав про знищення екіпажу разом з кораблем. У ВМС ЗСУ також стверджували, що на «Новочеркаську» мав бути екіпаж, оскільки подібні кораблі пустими не стоять навіть у портах. Його кількість оцінювали як близько 80 осіб.