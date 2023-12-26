Повітряні сили знищили великий десантний корабель «Новочеркаськ» і 13 дронів за ніч

Уночі з 25 на 26 грудня російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку ударними БпЛА Shahed.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Усього було 19 пусків дронів із районів Балаклава (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (рф). Засоби Повітряних сил та Сил оборони України знищили 13 безпілотників у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Водночас близько 2:30 ночі 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ» в районі Феодосії.

Командувач ПС Микола Олещук подякував пілотам та усім причетним за роботу.

У Силах оборони півдня пишуть, що ВДК «Новочеркаськ» — це корабель проєкту 775, який будувала для СРСР соціалістична Польща з 1975 до 1991 року з урахуванням можливості вести операції в океані. Україна мала такий же корабель «Костянтин Ольшанський», який його захопили російські окупанти у 2014 році. Вперше українські війська спробували атакували ВДК «Новочеркаськ» 24 березня 2022 року в порту тимчасово окупованого Бердянська.