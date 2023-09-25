ССО: Під час удару по десантному кораблю «Мінськ» загинули 62 окупанти

Під час атаки на російський великий десантний корабель «Мінськ» загинули 62 російські окупанти.
Про це повідомили Сили спеціальних операцій.
За даними ССО, наступного дня корабель мав вийти на бойове чергування, тому під час атаки особовий склад був на кораблі.
У ВМС кажуть, що уражений у тимчасово окупованому Севастополі великий десантний корабель загарбників не підлягає відновленню — як через особливості ураження, так і через його «досить поважний вік».
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