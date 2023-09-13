Уночі в окупованому Севастополі лунали вибухи. Наслідок — пошкоджені кораблі

У тимчасово окупованому Севастополі та Москві вночі 13 вересня чули вибухи, пишуть місцеві пабліки й російські медіа.

У Севастополі після вибухів виднілися стовпи диму й пожежі. Одна з них — на Севморзаводі, де, за словами окупаційного губернатора Развожаєва, постраждали 24 людини. Місцеві писали, що в декого від вибухової хвилі вибило вікна.

У Міноборони рф заявили, що севастопольський судноремонтний завод ім. С. Орджонікідзе атакували десятьма крилатими ракетами і надводними дронами. І додали, що через влучання ракет два кораблі пошкоджені. ППО нібито збила сім крилатих ракет і всі безпілотні катери.

Тим часом у Москві вибухи були поблизу Останкінської вежі. Там теж зʼявився густий дим. Ані мер Собянін, ані російське Міноборони поки ще не відреагували на нічну атаку.