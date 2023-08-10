Росіяни заявили, що нібито відбили атаки безпілотників на Москву та Севастополь

Вночі 10 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунало кілька вибухів. Росіяни заявили про чергову атаку дронів на Севастополь.
Міноборони рф повідомило, що 11 дронів намагалися атакувати Севастополь: два з них нібито були збиті, а 9 — уражені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).
У російському міністерстві також підтвердили інформацію мера Москви Сергія Собяніна про нібито збиття вночі двох БпЛА, які летіли у напрямку Москви.
Також росіяни повідомляють, що внаслідок атаки дронів 10 серпня «постраждалих і руйнувань немає».
- 28 липня на складі боєприпасів окупантів у Козачій бухті (Севастополь) пролунали вибухи. За даними ГУР, свідки чули два вибухи та звуки подальшої детонації боєприпасів. У районі Козачої бухти наразі дислокується 810 окрема бригада морської піхоти росіян.