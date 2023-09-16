У ВМС підтвердили, що уражений у Севастополі «Мінськ» не підлягає відновленню

Російський великий десантний корабель «Мінськ» не підлягає відновленню після атаки, яку здійснили спецпризначенці Сил оборони України.
Про це заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону 16 вересня.
За його словами, уражений у тимчасово окупованому Севастополі великий десантний корабель загарбників не підлягає відновленню — як через особливості ураження, так і через його «досить поважний вік».
Плетенчук додав, що цей ВДК брав участь у постачанні російських військових та техніки до Сирії і має високий відсоток зношення.
«Що стосується самого факту удару по тимчасово окупованій території — це глибокий тил... Можу також додати позицію ВМС: ці процеси, що стосуються звільнення нашої території, триватимуть і надалі. До речі, показовим є той факт, що сьогодні російські окупанти чомусь передислокували три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське», — сказав речник ВМС.
- У Севастополі в ніч на 13 вересня пролунала серія гучних вибухів. На ранок стало відомо про два епіцентри займання в Південній бухті та один — у Корабельній бухті. Міністерство оборони росії заявило, що удару завдали Збройні сили України нібито десятьма крилатими ракетами та безпілотними катерами. Також відомство підтвердило пошкодження двох російських військових кораблів. Місцева влада Севастополя повідомляла про 24 постраждалих.
- В українській розвідці заявили, що пошкоджено великий десантний корабель і підводний човен. Командувач Повітряних сил України Микола Олещук підтвердив, що удару по Севастополі завдала українська авіація, і натякнув на роботу ракет Storm Shadow.