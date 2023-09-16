У ВМС підтвердили, що уражений у Севастополі «Мінськ» не підлягає відновленню

Російський великий десантний корабель «Мінськ» не підлягає відновленню після атаки, яку здійснили спецпризначенці Сил оборони України.

Про це заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону 16 вересня.

За його словами, уражений у тимчасово окупованому Севастополі великий десантний корабель загарбників не підлягає відновленню — як через особливості ураження, так і через його «досить поважний вік».

Плетенчук додав, що цей ВДК брав участь у постачанні російських військових та техніки до Сирії і має високий відсоток зношення.

«Що стосується самого факту удару по тимчасово окупованій території — це глибокий тил... Можу також додати позицію ВМС: ці процеси, що стосуються звільнення нашої території, триватимуть і надалі. До речі, показовим є той факт, що сьогодні російські окупанти чомусь передислокували три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське», — сказав речник ВМС.