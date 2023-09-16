Сили спеціальних операцій розповіли деталі операції в Севастополі, тоді пошкодили два судна

Сили спеціальних операцій розповіли деталі знищення російських десантного корабля «Мінськ» і підводного човна «Ростов-на-Дону» на одному із судноремонтних підприємств у Севастополі.

Деталі ССО оприлюднили 16 вересня, операція відбулась 13 вересня.

Так, Сили спеціальних операцій отримали інформацію з кількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля «Мінськ» і дизель-електричного підводного човна.

На човнах група підійшла до безпечного місця, а до берега дісталася на підводних «засобах доставки». Після цього бійці за допомогою спеціальних технічних засобів розвідки ідентифікували та навели вогонь на ціль.

Під час безпосереднього ураження група корегувала вогонь і підтверджувала знищення цілей. Після цього бійці залишили місце.