Зʼявилися фото наслідків атаки на підводний човен «Ростов-на-Дону» у Севастополі

У Севастополі 13 вересня зазнали атаки російські десантний корабель «Мінськ» і підводний човен «Ростов-на-Дону» на одному із судноремонтних підприємств.
Осінтери Conflict Іntelligence Тeam отримали фото «Ростова-на-Дону». На них видно пробоїни й серйозні пошкодження корпусу підводного човна. Це вказує на два удари.
- 13 вересня стало відомо про нічну атаку на судноремонтний завод імені Орджонікідзе в Севастополі, тоді було пошкоджено два судна: дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» і великий десантний корабель «Мінськ». Дві людини загинули, 26 постраждали. Обидва судна стояли в сухому доці на ремонті. Командувач Повітряних сил України Микола Олещук підтвердив, що удару по Севастополі завдала українська авіація, і натякнув на роботу ракет Storm Shadow.