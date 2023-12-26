«Радіо Свобода» опубліковало супутникові знімки порту Феодосії після удару ЗСУ вночі проти 26 грудня.
Вони свідчать, що, окрім корабля «Новочеркаськ», через удар частково затонуло ще одне судно.
Близько 02:30 ночі 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ» у районі Феодосії. Командувач ПС Микола Олещук подякував пілотам та всім причетним за роботу.
- «Новочеркаськ» — це корабель проєкту 775, який будувала для СРСР соціалістична Польща з 1975 до 1991 року з урахуванням можливості вести операції в океані. Україна мала такий же корабель «Костянтин Ольшанський», його захопили російські окупанти у 2014 році. Вперше українські війська спробували атакували ВДК «Новочеркаськ» 24 березня 2022 року в порту тимчасово окупованого Бердянська.