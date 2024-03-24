Авіація ЗСУ завдала ракетного удару по Севастополю і нафтобазі в районі Сімферополя

У ніч на 24 березня українська бойова авіація вдарила по окупованому Севастополю і нафтобазі в районі Сімферополя у селищі Гвардійському.

Місцеві канали, такі як «Крымский ветер», повідомили, що в Севастополі були влучання у головний вузол спецзвʼязку Чорноморського флоту росії на вулиці Миколи Музики, 1, а також по колишньому штабу ВМС України по вулиці Руднєва. Зараз там російська військова частина.

Проєкт OSINTtechnical пише про щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow, які поцілили у головний центр звʼязку Чорноморського флоту рф. У районі ймовірного влучання розташовані військові частини ракетних навідників і ФСБ. Також проєкт має інформацію про влучання в нафтобазу у селищі Гвардійському. Там почалася пожежа.

Після атаки командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував льотчикам та морякам за успішну бойову роботу.

Окупаційна влада Севастополя заявила про одного загиблого і чотирьох поранених внаслідок ракетної атаки. За словами «губернатора» міста Михайла Развожаєва, атаку була відбито, проте уламок однієї з ракет впав на будинок, вбивши 65-річного місцевого жителя.