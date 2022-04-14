Міноборони росії визнало, що крейсер «Москва» затонув. Він був флагманом Чорноморського флоту

Міноборони росії визнало, що під час буксирування до Криму підбитий крейсер «Москва» затонув. Він був флагманом Чорноморського флоту.

Про це пише агенція РИА Новости.

Там повідомили, що корабель намагалися буксирувати в порт, але від отриманих пошкоджень в умовах шторму він затонув.

Увечері 13 квітня стало відомо, що українські військові влучили ракетами «Нептун» у російський крейсер «Москва» Чорноморського флоту рф. Це саме той корабель, який «посилали» українські захисники острова Зміїний. У росії теж підтвердили пожежу на кораблі, але, за їхньою версією, це сталося внаслідок детонації боєприпасів. Крім цього, там заявили, що весь екіпаж із корабля евакуювали.