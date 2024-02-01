Спецпідрозділ Group 13 потопив російський ракетний катер «Івановець»

У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України атакували ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту росії.

Про це повідомила пресслужба ГУР й опублікувала відео атаки.

Відомство повідомляє, що катер був на рейді на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Судячи з відео, його атакували надводні дрони-камікадзе. Вони кілька разів поцілили в корпус катера, після чого він дав крен на корму і затонув. Орієнтовна вартість катера становить $60—70 мільйонів.

Пошуково-рятувальна операція російських окупантів, згідно з попередньою інформацією, була безуспішною.

Російські так звані воєнкори з посиланнями на свої джерела підтверджують, що катер затонув. Одне з влучань було в районі пускових установок протикорабельних ракет П-270 «Москіт», після чого вони здетонували.