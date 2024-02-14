ГУР показав атаку дронів Magura V5 на російський корабель «Цезар Куніков». Судно тоне

Головне управління розвідки Міноборони України показало атаку надводних дронів Magura V5 на великий десантний корабель «Цезар Куніков».

Місію провів спецпідрозділ Group 13, відповідальний за більшість останніх атак на кораблі Чорноморського флоту. Десантний корабель отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути, заявили в ГУР. Сталося це неподалік міста Алупка.

Корабель міг вміщати 87 членів екіпажу і брав участь у війнах проти Грузії, у Сирії та проти України. У ГУР додали, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому.

Речник Військово-морських сил ЗСУ в ефірі «Радіо Свобода» заявив, що після знищення «Цезаря Кунікова» в Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту «у строю» залишається лише пʼять.