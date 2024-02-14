У Чорному морі через атаку затонув російський великий десантний корабель «Цезар Куніков»

У Криму під ранок 14 лютого пролунали вибухи в Чорному морі поблизу селищ Сімеїз і Кацівелі на півдні півострова. Місцеві бачили дим з моря і чули звуки, схожі на детонацію боєприпасів. Також над акваторією літала російська авіація.
«Суспільне» з посиланням на джерела в розвідці написало, що це була операція Головного управління розвідки — його бійці атакували й потопили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков».
На пошук ВДК росіяни відправили корабель для пошуково-рятувальних робіт.
Перед цим Міноборони рф заявляло, що російська ППО нібито знищила шість дронів над Чорним морем.
Згодом Військово-морські сили ЗСУ і Генеральний штаб підтвердили знищення ВДК.
- «Цезар Куніков» — це великий десантний корабель проєкту 775 Чорноморського флоту росії з бортовим номером 158. Такі кораблі призначені для висадки морського десанту, перекидання військ і вантажів. Вони можуть транспортувати бронетехніку, зокрема танки. Таким також був знищений російський ВДК «Мінськ».
- За даними Генштабу ЗСУ станом на 14 лютого 2024 року за час повномасштабного вторгнення українські війська знищили 25 катерів і кораблів, якщо врахувати «Цезар Куніков», а також підводний човен «Ростов-на-Дону». Найбільш значущою знищеною ціллю залишається ракетний крейсер «Москва», що був флагманом Чорноморського флоту рф. Його затопили 14 квітня 2022 року.