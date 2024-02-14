У Чорному морі через атаку затонув російський великий десантний корабель «Цезар Куніков»

У Криму під ранок 14 лютого пролунали вибухи в Чорному морі поблизу селищ Сімеїз і Кацівелі на півдні півострова. Місцеві бачили дим з моря і чули звуки, схожі на детонацію боєприпасів. Також над акваторією літала російська авіація.

«Суспільне» з посиланням на джерела в розвідці написало, що це була операція Головного управління розвідки — його бійці атакували й потопили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков».

На пошук ВДК росіяни відправили корабель для пошуково-рятувальних робіт.

Перед цим Міноборони рф заявляло, що російська ППО нібито знищила шість дронів над Чорним морем.

Згодом Військово-морські сили ЗСУ і Генеральний штаб підтвердили знищення ВДК.