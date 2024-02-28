Міністр оборони: Обіцяні Болгарією БТР виїдуть до України «за кілька днів»

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що обіцяні Україні бронетранспортери вирушать із країни «за кілька днів». Їхня поставка затримувалася.

Про це міністр сказав в ефірі телеканалу bTV.

«БТР для України ще в Софії. Вони виїдуть за кілька днів, але я не буду називати дату», — сказав він.

Тагарев уточнив, що є ще системи С-300, які постачають швидше, ніж бронетранспортери.

Наразі болгарська допомога Україні становить €47 мільйонів. Болгарія готує ще один пакет військової допомоги для Києва.

Що за історія з БТР від Болгарії

Уряд Болгарії схвалив проєкт про передачу Україні бронетранспортерів ще в серпні 2023 року. А 22 листопада парламент Болгарії остаточно ухвалив угоду про передачу 100 списаних бронетранспортерів.

4 грудня 2023 року президент Болгарії Румен Радев наклав вето на безкоштовну передачу Україні майже 100 бронетранспортерів із запасів Міністерства внутрішніх справ Болгарії. МВС жодного разу їх не використало, а останні 25 років платить за їхнє обслуговування та зберігання. Подолати вето вдалося вже 8 грудня 2023 року. Також більшість болгарського парламенту підтримала надання Україні додаткової військової допомоги та можливість використання повітряного простору Болгарії для навчання українських пілотів на винищувачах F-16.