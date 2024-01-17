Болгарія поки не відправила Україні обіцяні бронетранспортери. Причина

Болгарія досі не відправила Україні обіцяні раніше бронетранспортери із запасів Міністерства внутрішніх справ Болгарії. Країна вже вирішила логістичні питання, проте шукатиме можливість того, щоб транспортування БТР профінансувала одна з країн-учасниць формату «Рамштайн».

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, передає «Бгнес».

«Це дуже серйозна логістична операція. Ми також знаємо суму, яка необхідна [для транспортування]. Для нашого бюджету вона була б посильною, але спочатку ми спробуємо варіант у форматі «Рамштайн» — чи не скаже хтось із наших інших союзників: «Це дуже гарна ідея, я оплачу транспорт», —пояснив Тагарєв.

Якщо союзники на «Рамштайн» не погодяться оплатити відправлення БТР, то уряд Болгарії шукатиме інші варіанти для фінансування. Логістичний процес з моменту забезпечення фінансування займе два місяці.

А що трапилось?

Уряд Болгарії схвалив проєкт про передачу Україні бронетранспортерів ще в серпні 2023 року. А 22 листопада парламент Болгарії остаточно ухвалив угоду про передачу 100 списаних бронетранспортерів.

4 грудня 2023 року президент Болгарії Румен Радев наклав вето на безкоштовне передання Україні близько 100 бронетранспортерів із запасів Міністерства внутрішніх справ Болгарії. МВС жодного разу їх так і не використало, а останні 25 років платить за їхнє обслуговування та зберігання. За його словами, депутати, які схвалили угоду, «не були достатньо ознайомлені з конкретними параметрами дарування», а застаріла техніка, призначена Києву, необхідна болгарській поліції, прикордонникам і рятувальникам.

Подолати вето вдалося вже 8 грудня 2023 року. Пропозицію про скасування президентського вето ухвалили 161 голосом, 55 депутатів були проти. Засідання болгарського парламенту двічі переривали. Також більшість болгарського парламенту підтримала надання Україні додаткової військової допомоги та можливість використання повітряного простору Болгарії для навчання українських пілотів на винищувачах F-16.